Raasiku näitas võitlusvaimu, aga Viljandi alistas nad nädala jooksul teist korda

Avaveerandtunni lõpetuseks tabas kahel korral järjest Viljandi talvine täiendus Andrei Basarab ning külalised said 8:5 ette. Pikalt püsis vahe kahe-kolme peal, raasikulaste poolel hiilgas mitme tõrjega väravavaht Kristian Käbi. Siis võtsid mulgid ette uue spurdi – esmalt tabas Mihkel Lõpp ja siis kahel korral Oliver Ruut – ning seis oli 12:8.

Võitjate kasuks viskas Mihkel Lõpp seitse, Varik kuus ning Koks, Ruut ja Sten Maasalu kolm väravat. Kaotajate täpseim oli Nerut seitsme tabamusega, Tibar ja Anton lisasid viis. Meistriliiga jätkub vabariigi aastapäeval, kui Põlvas on algusega kell 19 vastamisi kohalik Serviti ja Tallinn.

Liider Servitil on 28, Viljandil 19, Tallinnal ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 17 punkti. Sealjuures on Serviti ja Tallinn pidanud 14 mängu, Kehra ühe ning Viljandi kaks enam. SK Tapa/N.R. Energy hoiab seitsme silmaga viiendat kohta ja Raasiku/Mistral on kaks punkti.