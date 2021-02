Heino Enden: kui tahame pidada end korvpalliriigiks, peame olema kindlalt Euroopa 24 parema hulgas

Viimase, Permis peetud mulli esimene mäng Itaaliaga tõi Endeni sõnul kohe esile palju asju, nii positiivset kui ka negatiivset. «Positiivne oli see, et kolmel esimesel veerandajal, mil itaallased lasid meil vabalt palli liigutada ja suhteliselt vabalt visata, viskasime sisse, olime enesekindlad ega kartnud. See on selle noore meeskonna kohta esimene positiivne samm,» alustas Enden tagasivaadet Postimehe taskuhäälingu saates «Kehakultuur».