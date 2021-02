Sprindis maailmameistriks tulnud Kudre: unistasin MM-tiitlist, aga et see kohe esimesel võistlusel tuli...

«Rada oli väljakutsuv. Tuli väga järjepidevalt sõita ja teha häid valikuid. Ise arvasin, et ma ei teinud väga häid valikuid, ma polnud väga enesekindel. Lõpuks tuli välja ideaalne võistlus. Ma ei surunud väga kõvasti, aga kontrollisin asjade käiku. Unistasin MM-tiitlist, aga et see kohe esimesel võistlusel tuli…» rõõmustas Kudre.