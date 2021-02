Solbergile abikäe ulatanud kaardilugeja: õnneks kasutab ta tuttavat legendisüsteemi

«Hoian Aaroni kohta soojas, see on ka kõik, mis ma sel nädalavahetusel teen. Muidugi on tore tagasi WRC-autos olla, kuid praegused tingimused pole kellelegi ideaalsed. Kui see on nüüd ära öeldud, siis mulle tehti tööpakkumine ja olen praegu keskendunud,» sõnas Marshall DirtFishile.

Seb Marshall (vasakul). FOTO: WILLIAM WEST / AFP

Solberg ja Marshall said natukene harjutada ka legend kirjutamist. «Sõitsime vaid mõned kilomeetrid, kuid mulle oli tähtis saada tunnetus Oliveri legendi kirjutamiseks. Tema süsteem on sarnane, mida kasutasid Hayden ja Kris: ühest kuueni ning kuus tähistab kiireimat kurvi. See on hea, see tähendab, et ma ei pea kõike peas tagurpidi keerama,» lausus Marshall.

«Minu lähenemine on samasugune Oliveriga, nagu see oli kõigi teiste sõitjatega. Istun autosse ning üritan asja rahulikuna hoida. Oliveri jaoks on WRC-debüüt suur asi, see on hetk, mida ta ei unusta kunagi. Teen omalt poolt kõik, et aidata tal sellest maksimum võtta. Kõige tähtsam on, et ta end naudiks. Keegi ei eelda, et ta ajatabeli põlema paneks,» võttis kaardilugeja noormehelt pingeid maha.