Eesti parim hokimees on imelises hoos: ta on kindlasti tiimi parim väravakütt

JYP jäi lisaajal 3:4 alla TPSile ning Rooba tõi oma koduklubi heaks ühe resultatiivse söödu ja värava. Sealjuures oli just eestlase kolm minutit enne normaalaja lõppu visatud litter see, mis viis matši lisaajale.

27-aastane Rooba on nõnda vägevas hoos, et on hea tasemega Soome meistrivõistlustel visanud viimasess viise kohtumisga seitse väravat. JYPi vorm on aga kohutav, sest nad on kaotanud kümme mängu jutti. Liigatabelis ollakse viimased.