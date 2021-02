MM-ralli koroonamull laienes, nakkusjuht pani südamele: rikkumised võivad lõppeda surmaga

Näiteks toodi välja, et pärast Soome saabumist on mõned tiimid mullist lahkunud, et käia näiteks kohalikes söögiasutustes kohtumas vanade tuttavatega. Broas märkis aga, et isegi kui mullireegleid eiravad vaid mõned inimesed, võivad rikkumistel olla fataalsed tagajärjed.

Muide, YLE teatel on rallimullist saadud ka neljas positiivne proov. Õnneks on aga kõikide positiivsete testide puhul tegemist juhtudega, kus nakkus pole edasi kandunud ning nakkusele on jälile jõutud enne võistluse algust.

Rovaniemis peaks võistluse alguseks olema kohal umbes 1500 ralliga seotud inimest, kelle hulgas on nii sõitjaid, mehaanikuid kui ka näiteks ajakirjanikke. 1500 inimesest umbes pooled on välismaalased. Enne akrediteeringu saamist on vaja anda negatiivne koroonatest.