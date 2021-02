Lillemets võtab EMil mõõtu ka maailmarekordimehega

Meeste seitsmevõistluses lähevad starti 12 atleeti. Tiitlit asub kaitsma hispaanlane Jorge Urena, kuid favoriit on ilmselgelt Mayer. On ju prantslase nimel ka talvise mitmevõistluse Euroopa rekord, kui ta kogus 2017. aastal 6479 punkti.

Mayeri ja Urena kõrval on kindlaks medalisoosikuks sakslane Kai Kazmirek, kelle isiklik rekord seitsmevõistluses on 6238 silma.

Trio selja taga on aga üpris tasavägine seis. Jälitajatest on sel hooajal kõige paremas hoos olnud poolakas Pawel Wiesiolek, kes kruttis hiljuti oma seitsmevõistluse tippmargi 6103 punktini. Seda on vaid 14 silma võrra etem kui Lillemetsa tänavu veebruaris püstitatud isiklik rekord. Šveitslane Simon Ehammer on kogunud eestlasest vaid kolm punkti enam.