Suusaalade MMil valitseb maikuine soojus. Olümpiavõitja meenutab: niisuguse ilmaga tuli laskumistel hoogu juurde anda!

Devjatjerov märkis, et sooja ilma jaoks sobiv suusapaar on haruldus. «Kuulsin kunagi, et Marit Björgenil oli kümmekond aastat kaasas üks sooja ilma suusapaar. Kohe, kui lume asemel oli vesi, pani ta need alla. Niisuguseid suuski leidub, mis sobivadki ainult sooja ilma tarvis ja muul ajal pole nendega midagi teha,» lausus endine Venemaa suusaäss.