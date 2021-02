Maleäss Ottomar Ladva võitis pokkeris üle 400 000 euro

Kaks tundi väldanud esikohaduellis alistas Ladva maailma turniiriedetabeli läbi aegade teise numbri Justin Bonomo, kes on oma pokkerikarjääri jooksul võitnud üle 50 miljoni dollari auhinnaraha, teatas portaal jokker.ee.

Tegemist on suuruselt viienda online-turniirivõiduga Eesti ajaloos. Rahvusvaheline pokkerimeedia peab meie mehe võitu väikeseks üllatuseks, kuid rõhutati, et tegemist oli rahvusvahelise suurmeistriga males, kes on ka varem näidanud pokkeris silmapaistvaid tulemusi.