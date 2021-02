Lein Liverpoolis: maailma ühe parema väravavahi isa suri traagiliselt

Jose Beckeril oli vanust kõigest 57 aastat. Erinevate meediakanalite teatel ujus ta oma riigi lõunaosas, Rincão do Inferno lähistel asuva kodu juures olevas jões. Ühel hetkel kadus ta abikaasa vaaheväljast. Algul otsiti teda kohalike jõududega, veidi hiljem kutsuti naaberlinnast päästjad. Beckeri surnukeha leiti alles vastu ööd, kuus-seitse tundi pärast tema kadumist.

Jose Beckeri mõju poegadele oli suur. «Mul on väravavahtide perekond. Minu isa mängis töökoha võistkonna eest, ema mängis käsipalli, vanaisa mängis asjaarmastajate tasemel. Kui vend hakkas väravas mängima, köitis see mind samuti,» on rääkinud Alisson Becker.