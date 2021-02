Jari Litmaneniga koos mänginud Marko Kilp hoiab Ajaxit oma südames

Kilp on Ajaxi fänn olnud juba üle kümne aasta, aga esimesed jalgpallimälestused pärinevad suusatajal juba tunduvalt varasemast ajast – 1998. aasta MMist, kui mees oli ise vaid nelja-aastane.

«Esimesed suuremad mälestused on 1998. aasta MMist, eriti finaalist. Sealt alates hakkasin jalgpalli rohkem vaatama ja 2002. aastal hoidsin oma lemmikutele juba kõvasti pöialt. Tol hetkel olin suur Roberto Carlose fänn,» meenutab Kilp lõbusalt. «Tema kaudu tuli jalgpalli rohkem ja rohkem.»

Roberto Carlos (vasakul) ja Hakan Sükür. FOTO: via www.imago-images.de/imago images/Ulmer

Küsimusele, kumb tuli tema jaoks esimesena, kas jalgpall või suusatamine, ei oska Kilp ühest vastust anda. «Palli tagusin juba väikesena, aga vanemad panid mulle tegelikult ka päris noorelt suusad alla. Suusatrenni kui sellisesse läksin aga alles 12–13aastaselt. Puurijalgpalli või tänavajalgpalli mängisin juba näiteks tunduvalt varem.»

Hoolimata jalgpallikogemusest ei leia Kilbi nime näiteks jalgpall.ee andmebaasist, kuid sellest hoolimata kinnitab ta ise, et on vutiklubide ja võistlustega tegelikult kokku puutunud. «Aastaid tagasi võtsin osa näiteks FC Kose treeningutest, aga mänge ma nende eest kirja ei saanud – siis olid suusatrennid juba suuremad ja tähtsamad. Mõnes rahvaliigamängus olen aga osalenud küll!»

Jari Litmanen. FOTO: Kimmo Brandt/Epa/Scanpix

Viimasel ajal on Kilp kevaditi lihtsalt sõpradega mängimas käinud, kusjuures sedakaudu on ta juhuslikult samale platsile sattunud lausa kuulsa Jari Litmaneniga. Sümboolne – on ju Litmanen just nimelt Amsterdami Ajaxi suurkuju.

Ajax sügaval südames

«Aasta võis olla ehk 2009 või isegi natuke varem, kui mulle Hollandi jalgpall silma jäi. See oli siis, kui mitu «lendavat hollandlast» Ajaxist Real Madridi jõudsid – van der Vaart, Sneijder ja teised. 2009. ja 2010. aasta paiku aga hakkasingi rohkem Ajaxile pöialt hoidma, seal mängis toona näiteks Luis Suárez. Muidu vaatasin neid rohkem episoodiliselt ja hoidsin niisama pöialt, aga siis hakkasin Hollandi jalgpalli ja Meistrite liigat põhjalikumalt jälgima,» mäletab Kilp. «Teistes liigades on mul samuti meeskonnad, kellele pöialt hoian, aga Ajax on ikkagi kõige rohkem südames!»

Suusataja jälgib lemmikklubi tegemisi pidevalt ning vaatab paljusid kohtumisi ka otseülekandes. «Päris kõiki mänge ma ei vaata, rohkem kokkuvõtteid, aga suuremaid lahinguid kindlasti. Mõne päeva pärast (intervjuu toimus jaanuari alguses – toim.) tuleb ju näiteks PSV vastu suur mäng, kus on tiitliheitluse mõttes väga suured punktid mängus. Esiviisik on Hollandi liigas väga tugev, tagumistele on keerulisem punkte kaotada. Fox Sportsist olen ikka saanud mänge vaadata, olen seal vahel ostnud kuupaketi või üksikuid mänge.»

Marko Kilp hakkas Ajaxile kaasa elama ajal, mil meeskonnas mängis veel Luis Suarez. FOTO: David Davies/PA Wire/Press Association Images