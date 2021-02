Rovanperä võistles Lapimaal toimunud võistlusel aasta eest, kui see kuulus vaid Soome meistrivõistluste kalendrisse. Toonagi Toyota Yaris WRC-autoga sõitnud soomlane võitis võistluse pealtnäha mängleva kergusega. Nüüd tõi ta välja, et eelmise aasta kogemus on homme algava võistluse eel hea, kuid kuna kavas on palju uusi katseid, siis eelist see talle tänavuseks andnud pole.