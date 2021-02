Kuigi MM-sarja kuulub sealne võidukihutamine esimest korda, on tegelikult talverallit Rovaniemi lähistel peetud juba 1966. aastast saati. Üldjuhul on võit jäetud kodumaale, mis on ka loogiline, sest Soome meistrivõistluste etapile eriti palju just mujalt kohale ei sõideta. Kuid kahel puhul on võidumees tulnud siiski mujalt: 2000. aastal triumfeeris seal rootslane Thomas Radström ning 2010. aastal ei saanud keegi vastu Dani Sordole.