BLOGI JA RAADIO ⟩ Arctic Rally: Hyundaid domineerivad, Tänak tõusis liidriks

Sel nädalavahetusel sõidetakse Põhja-Soomes tänavuse autoralli MM-hooaja teine etapp, mis kannab nime Arctic Rally. Võidukihutamise sündmustel on võimalik silma peal hoida Postimehe ralliblogis ja katsetega paralleelselt saab kuulata Postimehe ralliraadiot. Muide, lisaks Ott Tänakule ja Martin Järveojale on stardis kaks Eesti ekipaaži: Gregor Jeets ja Andrus Toom ning Egon Kaur ja Silver Simm. Neljanda Eesti sõitjana kihutab Lapimaal Georg Linnamäe, kellele loeb kaarti ukrainlane Volodõmõr Korsia. Nende istumise all on R5-autod.