Ülemus Sunineni võiduvõimalusest: ta on selleks võimeline, aga esmalt on vaja finišisse jõuda

Sportlaselt oodatakse ikka rohkemat, kui ta võistleb kodumaal. Just täpselt sama seis on ka M-Spordi sõitja Teemu Sunineniga, kelle jaoks on MM-ralli teine etapp Põhja-Soomes koduseks võidukihutamiseks. Tiimipealik Rich Millener usub, et soomlane on võiduks võimeline, kuid esmalt on vaja finišisse jõuda.