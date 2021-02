Juba aasta alguses, kui selgus, et Lapimaal toimuval Arctic Rallyle on antud MM-ralli staatus, tuli avalikuks, et Eesti rallimehe Egoni Kauri suursponsor Markku Rautio paneb oma õla alla ka kodumaal toimuvale MM-etapile. Nüüd selgitas 69-aastane ettevõtja kohalikus meedias oma otsuse tagamaad.