Venemaale kehtivad erireeglid on suusatähe marru ajanud

Venemaale kehtivad piirangud on marru ajanud suusatähe Gleb Retivõhhi, kelle arust on need naeruväärsed. «Kui ma võidan, siis tahan loomulikult kuulda poodiumil Venemaa hümni. See on lollus,» sõnas Retivõhh Iltalehtile.

Venelastele on määratud piirangud, sest aastaid toimis seal riigi poolt juhitud dopinguprogramm. Seetõttu peavad võistlejad tõestama, et pole sellega seotud. Need, kes said loa võistelda MMil, esindavad seal Venemaa suusaliitu. Lisaks on keelatud Venemaa rahvuslike sümbolite ja lipu näitamine.

«See on kestnud juba pikalt pärast Sotši olümpiat. Igal aastal on Venemaale uued reeglid. Ma ei saa aru, miks need ka sportlastele kehtivad,» oli Retivõhh marus.

Mis teeb olukorra imelikuks, on see, et MK-sarjas võivad sportlased võistelda Venemaa lipu all.

«Me ei tohi kasutada Venemaa lippu ja siis jälle võime. See lipp on MK-sarjas olnud terve hooaja nähtav. Ja siis 10 päeva enne MMi öeldakse, et nii ei tohi olla. See ei ole õiglane,» lisas ta.