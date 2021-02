Eesti suusakoondise peatreener Alaveri dopinguskeemist: kuidas oli see nii kehv, et nad 40. kohast kõrgemale ei tõusnud

Teppan tunneb Alaveri juba pikalt ja tunnistas, et ei olnud Alaveri käe all treenivate sportlaste dopingutarvitamisest üllatunud. «Üldse mitte. Olid teatud põhjused, miks loobusin näiteks noore sportlasena Alaveri treeningutest ja metoodikatest,» rääkis praegune suusakoondise peatreener.

«Eesti suusatamine ei ole surnud, aga tööd on piisavalt. Noorte seas on seis selline, et tüdrukute hulgas on talente. Harrastajate numbrid vaikselt kerkivad,» rääkis Teppan, kes on Eesti koondist juhtinud ka aastatel 2016-2018.