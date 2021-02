Paide jäi suurimast väravakütist ilma, ent leidis järjekordse lihvimata teemandi

«Sel nädalal Paide Linnameeskonnaga liitunud ründaja Sekou Amadou Camara on pärit Guineast, mis on ligi 13 miljoni elanikuga Lääne-Aafrika riik. Guinea koondise suurimad staarid on praegu Moskva Lokomotivi ääreründaja Francois Kamano, Olympiakose poolkaitsja Mady Camara ja mõistagi Liverpooli keskväljamees Naby Keita, kelle kõigiga on Sekou ka koos rahvuskoondist esindanud,» märgiti sotsiaalmeedias.