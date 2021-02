Kulturismi ja Fitnessi Liidu kutsekomisjoni esinaine koroona mõjust: spordiklubis treenijate arv on vähenenud kuni 50 protsenti

See tõi kaasa selle, et rühmadega töötavad treenerid (rühmatreenerid fitnessklubides, harrastusspordi gruppide treenerid ning laste- ja noortespordi treenerid) jäid taaskord tööta, seisab pressiteates.

See on treeneritele kolmas periood, kus tööd teha pole võimalik. Kui pole treeningtunde, pole ka sissetulekut. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ning Eesti Personaaltreenerite Liidu kutsekomisjoni esinaine ja personaaltreener Janika Koch-Mäe tõdeb, et viimane aasta on teinud treenereid kogemuse võrra rikkamaks.

«Oluline on aru saada, et olukordades, kus me ise midagi muuta ei saa, muutub oluliseks meie enda suhtumine ja olukorra teadvustamine. On nagu on – aga kuidas edasi minna?» kommenteerib ta.

Majanduslikult on treeneritele keeruline aeg

Viimane aasta on kõikide eluvaldkondade esindajatele meelde tuletanud säästude olulisust, samuti seda, et äärmiselt oluline on omada mitut tuluallikat. Täiskohaga treeneriametit pidavatel treeneritel on eelseisev kevad kindlasti keeruline – ees ootab vähemalt viienädalane periood, kus teenistust ei tule.

«Veebruaris oli küll kolmenädalane periood, kus treeningute korraldamine oli võimalik, kuid kardetavasti jääb sellest perioodist väheks, et eelarvesse tekkinud auku täita,» räägib Koch-Mäe. «Selle aasta üheks märksõnaks on kindlasti ka kohanemisvõime – veebis läbiviidavad treeningud, grupitreeningud õues, personaaltreeningute juhendamine on võimalused treeneril ellu jääda.»

Janika Koch-Mäe. FOTO: Artjom Fraiman

Ta selgitab, et enamjaolt töötatakse mitmes klubis teenusepakkujana võlaõigusliku lepingu alusel. Kahel perioodil, mil spordiklubid olid suletud või klubide töö olulisel määral piiratud, võimaldati töötukassa poolt töötasu toetust, mis ei laienenud käsundus- ja töövõtulepinguga treeneritele.

«Seekord võiks olla teisiti – ka võlaõiguslike lepingutega töötajad maksavad riigile makse ning väärivad abi ning toetust keerulisel ajal,» arvab Koch-Mäe.

Kindlasti ei saa märkimata jätta keerulist olukorda spordiklubidel. Erinevad piirangud muudavad klubide toimimise majanduslikult väga keerukaks, samuti mõjutab olukord negatiivselt klubide liikmete arvu. Koch-Mäe sõnul on koroonakriisi algusest on langenud liikmete arv spordiklubides 30-50 protsenti. See mõjutab ka treenereid otseselt – vähem kliente tähendab vähem treeninguid, vähem tööd ja vähem sissetulekuid.

Piirangute periood on hea aeg enda arendamiseks

Koch-Mäe seisab väga treenerikutse eest. Treenerikutse annab spordiseaduse järgi õiguse nimetada end treeneriks. Treenerikutse näitab treeneri kvalifikatsiooni ja professionaalsust ning annab kliendile kinnituse, et tegu on spetsialistiga, kel on vastav haridus ja teadmised.

«Piirangute periood on hea aeg end kutse teemaga kurssi viia, lisaks on viimasel aastal tulnud valikusse ohtralt e-õppena toimuvaid koolitusi, mida saab treenerikutse taotlemisel kasutada. Aeg on midagi, mida meil kõigil on ühepalju. Edu sõltub sellest, kuidas me seda aega kasutame – õppimine ja arenemine võiks olla iga professionaalse treeneri eesmärgiks,» soovitab Koch-Mäe pühendada keeruline aeg õppimisele.