Ilvese konkurent tõi Soomele kaua oodatud medali: ma ei suuda seda uskuda!

«Päris hull. Ma ei oska seda veel kuidagi kirjeldada. Ma ei suuda seda uksuda. See tuli mulle endale ka üllatusena,» rääkis hõbeda noppinud Herola Yle-le.

«Kõik on olnud seda väärt ja saab olema seda ka tulevikus. Olen pikalt juba võistelnud, nii et oli aeg,» lisas soomlane.

Kusjuures Herola tunnistas veel, et suusatas suuskadega, mida polnud varem kordagi katsetanud.

«Ükski emotsioon ei suuda seda korralikult kirjeldada. Seda medalit on tükk aega oodatud. See on spordi üks parimaid hetki,» sõnas Soome koondise peatreener Petter Kukkonen.