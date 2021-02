Maailmameister kiitis Tänakut: ta avaldas muljet. Ta tegi kõike õigesti

Teise katse muutis huvitaks tõik, et vaatamata enda sõnutsi väga kulunud rehvidele oli Tänaku edu konkurentide ees mäe kõrgune. Näiteks tiimikaaslast, päeva teisena lõpetanud Craig Breen'i edestas ta 12,6 sekundiga.

«Tänaku ja Breeni rehvide seisukorras oli vaks vahet. Breen võttis päevale kaasa kaks varurehvi ehk alustas teist katset kahe uue esirehviga. Arvan, et ta ootas, et need uued rehvid kestavad katse lõpuni. Võib-olla surus ta katse alguses liiga palju ja hävitas naelu,» arutles Breen.

«Tänak võttis ühe varurehvi. Ta pidi oma rehvidega ettevaatlikum olema, aga ta teab täpselt, mida on teha vaja, et naelu säästa. Ta tegi seda ideaalselt. Tema esirehvide naelad, isegi kui tal oli vaid üks värske esirehv, olid paremad kui enamikul.»

Ta jätkas: «Naelte säästmise võti peitub pidurdamises. Ta annab pidurdusmaal veidi aega ära, pidurdades võib-olla 10-15 meetrit varem kui teised. Loogika on selles, et mida vähem tugevalt pidurdada, seda hõlpsamalt mõjub see rehvile. Pakun, et tugevatel pidurdustel kasutab Tänak 50 protsenti vähem jõudu kui teised.»