Treeningul kokku kukkunud Portugali koondise väravavaht suri 32-aastaselt

«Need on uudised, mida me ei taha kunagi kuulda. Alfredo Quintana lahkumine jätab spordi ja maailma vaesemaks. Saadame tema perele, sõpradele ja kolleegidele FC Portos ja rahvusesinduses oma kaastundeavaldused. See kaotus on korvamatu,» ütles Portugali käsipalliliiga president Pedro Proenca.