Favoriidikoormat kandev Johaug sai pahuraks: see ei käi nii, et panen suusad alla ja võidan medali

Kümnekordne maailmameister on favoriit iga kord, kui stardib, kuid ise proovib norralanna soosikukoormat tagasi lükata. «Ma tean, et minu peal on palju ootusi. MMile pole mõtet tulla nii, et mõtled ainult tiitlile või medalile. See on väga kole perspektiiv,» rääkis Johaug reedesel pressikonverentsil.

«Pole kindel, et favoriidid võidavad. Siin on palju häid suusatajaid, kellel on võiduvõimalusi,» lisas ta.

Samas sai norralanna kriitikat Rootsi väljaande Expresseni ajakirjanikult Tomas Petterssonilt, kelle sõnul Johaug alahindab enda võimalusi MMil. Tema sõnul ei räägi Johaug oma seisundist ausalt.