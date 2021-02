Noor Eesti suusaorienteeruja noppis kodustel radadel juba teise EM-tiitli

Eesti suusaorienteerumise koondise peatreener Kuno Rooba optimism, et eestlastest suusaorienteerujad on tugevad just kehvades lumeoludes, oli õigustatud: noorte Euroopa meistrivõistluste lühirajalt tuli meile kuldmedal, kui noormeestest teenis veenva ülekaaluga teise kuldmedali Olle Ilmar Jaama (22.18).