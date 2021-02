«Siin lumi sulab kiirelt, seetõttu oli enne võistlust ootusärevus suur, et mis olud maastikul on. Oli positiivne üllatus, et lund oli tegelikult palju ja korraldajad olid head tööd teinud, kuid rajal oli ikkagi raske, sest sula tõttu olid aeglased olud. Orienteerumistehniliselt tegin sujuva soorituse. Füüsiliselt lõpus selgelt väsisin, kuid võidu tõi mulle teistest väiksem vigade arv,» ütles Kudre.