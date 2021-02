Hyundai õppis oma vigadest. Adamo: saime aru, kus olime väga kehvad

Juba eile märkas mullune WRC2-klassi maailmameister Mads Östberg, et Tänak säästab väga hästi rehve. Näiteks hakkas ta kurvidesse varem pidurdama ning ehkki pidurdusmaa oli seetõttu pikem, pidasid rehvid niimoodi paremini vastu. Need, kelle pidurdusmaa oli lühem ja pidid tugevamini pidurdama, võitlesid palju rohkem eeskätt väga kulunud esirehvidega.

Täna märkis Östberg enne õhtust teeninduspausi, et erinevalt teistest WRC-autodest, on Tänaku ja Neuville'i rehvid selgelt paremas seisukorras. Seega on ilmselge, et Hyundai õppis oma vigadest.