Kaspar Kokk Seefeldi mõjudest: meil peab olema soov keerata puhas leht

Pärast Seefeldi skandaali tekkis Eesti suusatamisse kerge tühimik, mida nüüd uus ja pealekasvav põlvkond täita üritab. «Hea on see, et meil on noor põlvkond, kellel pole skandaalidega olnud mingit kokkupuudet. Kui noored sportlased saavutavad häid tulemusi, siis unustame tänu sellele vana. Meil peab aga olema ka soov seda unustada,» sõnas Kokk ning tõi seejärel näite Therese Johaugi kohta, kes krooniti äsja naiste suusavahetusega sõidus maailmameistriks.