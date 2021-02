FIA president: meie hulgast lahkunud Mikkola on üks ajaloo parimaid rallimehi

«Ta oli täiesti suurepärane sõitja. Aeg-ajalt ikka uuritakse minult, et kes on läbi aegade parim rallimees: sageli ma vastangi neile, et 1975. aasta Hannu Mikkola,» sõnas Todt ning põhjendas seda sellega, et soomlane oli hea nii kiiretel, sprinditüüpi rallidel, kui ka pikkadel, head vastupidamist nõudnud rallidel. «Ta oli lihtsalt nii intelligentne.»