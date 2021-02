Soome duol Ville Ruokanenil ja Timo Pallaril läks nupuvajutus aga meelest. Lapimaa MM-etapi neljandal kiiruskatsel jäid nad lumevalli kinni. Kaardilugeja Pallari selgitas kohtunikele, et ekipaaž tormas võimalikult kiiresti autost välja, et hoiatada nende järel startinud võistlejaid, kuna Ruokaneni ja Pallari auto tõkestas osaliselt teed. Nad lihtsalt unustasid OK-nuppu vajutada.

Et nad rikkusid aga MM-sarja reeglite punkti 53.3.3, said nad 1000 eurot trahvi. Vastav paragrahv ütleb, et kui auto jääb seisma ning võistlejad ei vaja kohest meditsiinilist abi, tuleb järgida järgnevaid reegleid: