Soome rallimees kukkus koduukse ees õla paigast ega saa täna enam startida

Põhjus on aga võrdlemisi tragikoomiline. Nimelt kukkus 45-aastane soomlane nii õnnetult õla peale, et see läks liigesest välja. Nii polegi tal võimalik täna enam starti tulla.

«Kukkusin eile õhtul. Astusin uksest välja, kukkusin ja õlg läks liigesest välja. Nii lihtsalt ongi,» olid ta ohkenoodi saatel öeldud sõnad WRC All Live'ile.

Irooniline on sealjuures, et Tuohino oli see, kes kõiki teisi rallimehi kogu aeg musta jää eest manitses. «Kui rallipargis kõnnime ringi, siis juhin kogu aeg teiste tähelepanu: näe, must jää, olge ettevaatlikud. Aga õnneks pandi haiglas õlg kenasti tagasi paika,» kommenteeris Tuohino.

Esialgu ringlesid meedias ka sahinad, et kukkumine leidis aset saunatades, kuid hiljem selgus, et see nii siiski polnud.

Ford Fiesta WRCga kihutanud Tuohino hoidis laupäeva õhtul üldarvestuses 13. kohta, kaotades Tänakule 6.17,4. WRC-meestest oli ta lootusetult viimane, R5-masinatega olid üldarvestuses temast eespool ka Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ja Nikolai Grjazin.