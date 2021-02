Hyundai sõitja pääses sekundite mängus ajakaristusest

Põhjuseks oli siis eile õhtul nende masinal avastatud õlileke. Kuna see avastati viimasel hetkel, siis laupäeval seda enam parandada ei jõutud. Täna hommikul tehti parandustööd aga 15 minutiga ära ning Breen–Nagle pääsesid ikkagi õigeaegselt rajale.

Jäänuks nad rallipargist lahkumisega hiljaks, kaasnenuks sellega ajatrahv. Traditsiooniliselt näeb minutiline hilinemine ette 10-sekundilist trahvi. Arvestades, et iirlase edu Elfyn Evansi ees on kõigest 10,1 sekundit, oli selle vältimine Hyundai jaoks hädavajalik.