«Kui tulla uuele rallile, siis on alati ettearvamatusi. See nädalavahetus tulime Soome ehk Toyota [rallitiimi] kodumaale. [Kalle] Rovanperält oodati väga head esitust. Seega oli pinge olemas ja teadsime, et saab olema väga keeruline võitlus. Lõpuks tegime aga väga hea nädalavahetuse. Vaid eile oli üks viga,» sõnas Tänak pärast punktikatse finišit.