Andrea Adamo: mina kaotasin, aga me võitsime sellest

Palju ei jäänud sealjuures ka puudu, et belglasel õnnestunuks Hyundaile tuua kaksikvõit, kuid lõpuks jäi koduradadel tuhisenud Kalle Rovanperä ikkagi 2,3 sekundiga Neuville'i ette.

Sellele vaatamata oli tiimipealik Andrea Adamo oma hoolealuste esitustega rahul. «Pärast Montet ütlesin, et ainult [Arctic Rallu] võit tooks meid tagasi sellele tasemele, kus peame olema. Monte Carlos tegime enamiku asjadest valesti ja pidime olema nüüd paremini valmistunud ja keskendunud. Minu tiim on teinud imelist tööd. Saime enda vigadest aru, mina esimesena. Tegin Monte Carlos vigu. Mina kaotasin, aga meie võitsime sellest,» sõnas ta pärast ralli lõppu WRC otse-eetris.

Eraldi võttis itaallane lahata Breeni etteaste. «Oleksin olnud rõõmus, kui ta oleks eile kiirem olnud. Aga vähemalt on ta neljas ja seda talt ootasimegi. Võib-olla sündisingi selleks, et kannatada ja sõitjad teevad ka nimelt nii, et ma kannataks.»