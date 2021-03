Numbrid ei valeta: Kaia Kanepi oli Austraalias üks efektiivsemaid tennisiste

Kokku on tänavu WTA-karussellis välja selgitatud juba kuus turniirivõitjat. Üheks neist on ka Eesti esireket Anett Kontaveit, kes jäi alistamatuks Grampians Trophyl, kus turniirivõitu jagati Hiina päritolu ameeriklanna Ann Liga. Kanepi seevastu jõudis Gippsland Trophy finaali, kus tunnistas Elise Mertensi paremust. Veel on turniirivõit ette näidata Aryna Sabalenkal, Ashleigh Bartyl, Daria Kasatkinal ja Austraalia lahtised võitnud Naomi Osakal.