FOTO: Li Bo via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Jiangsu esimese meistritiitlini aidandu Miranda (vasakul karikat suudlemas) peab hakkama uut mängupaika otsima. FOTO: Li Bo via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Hiina jalgpalliklubid on sel sajandil olnud tuntud palkamaks suurte summade eest Euroopast keskpäraseid pallureid. Nüüd on sellel tekkinud ka esimene tagasilöök, sest mullu esimese meistritiitli võitnud Jiangsu on sunnitud võlgade tõttu uksed sulgema.