Latvala revolutsooniline ettepanek: kaks talverallit kahe nädala jooksul

Rovaniemi lähistel sõidetud ralli korraldamisega saadi ideaalselt hakkama. Hoolimata lühikesest etteteatamisest suudeti kõik piisavalt organiseerida, et osalejatel turvaline õhkkond tekitada.

Arctic Rallyl ülekaalukalt triumfeerinud Ott Tänak sõnas pärast võistlust, et ei muudaks mitte midagi ralli juures ja tema jäi toimunuga väga rahule. «See on imeline osavõistlus. Uskumatu, et korraldajad suutsid niivõrd lühikese ajaga säärase võistluse organiseerida. Kiiruskatsed olid väga nõudlikud ja rajaolud olid rohkem kui ideaalsed,» sõnas Tänak Soome rahvusringhäälingule.