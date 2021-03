Kui keegi juhuslikult ei tea, siis San Remo laulufestivel on Itaalia tähtsaim muusikaline konkurss. Seal esitatakse igal aastal riigi parimaid uusi laule. Võitjate sekka on aastakümnete jooksul jõudnud Toto Cutugno ja Adriano Celentano, Eros Ramazotti ja Andrea Bocelli. Eelmisel aastal vaatas festivali ülekandeid rohkem kui 50 miljonit televaatajat. Võrdluseks - Itaalia rahvaarv on 60 miljoni ringis.