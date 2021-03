Kolm eestlannat osalevad Baseli suurturniiril

Pidanuks olema kolm, kuid sakslased tõstsid koroonaepideemia ees siiski käed püsti ning 9.–14. märtsini Mülheimi kavandatud Yonex German Open jääb ära. Ikooniline All England Open 17.–21. märtsini Birminghamis tänase seisuga toimub nagu ka oma kolmekümnendat aastapäeva tähistav Yonex Swiss Open sel nädalal Baselis.

Šveitslased seega kergema vastupanu teed ei läinud ning alanud nädalal kehtestatakse riigi suuruselt kolmandas linnas Baselis «sulgpallimulli». 2.–7. märtsini kuulsas St. Jakobshalles peetav turniir kuulub HSBC BWF World Touri Super 300 kategooriasse ning selle auhinnafond on 140 000 dollarit. Eelülesandmiste põhjal pole Šveitsis tugevamatest kohal Jaapani, Hiina ja Taiwani sulgpallureid.

Eesti on Baselis esindatud kahes mänguliigis. Naiste üksikmängus valisid korraldajad 32 osaleja sekka Kristin Kuuba (BWF-i edetabeli 55.), naiste paarismängus on mänguõigus Kati-Kreet Marranil ja Helina Rüütlil (BWF 61.). Peatreeneri Mart Siliksaare sõnul on kõik kolm rasketele aegadele vaatamata saanud korralikult harjutada ning mänguvorm peaks olema korralik.