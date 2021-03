Rehemaa koostööst koondise peatreeneriga: mõnes asjas meie nägemused ei ühti, aga saame hakkama

«Minu suhtumine alaliitu pole muutunud, aga siin olles ajame ühtset asja. Meil on hooldemeeskond ja saame asjad tehtud. Inimestel on ikka erinevad arvamused. Mul ka mõned asjad ei ühti peatreeneri nägemusega, aga saame hakkama. Muresid ja probleeme pole olnud. Räägime asjad läbi ja paneme mehed starti,» sõnas Rehemaa Kuku raadiole antud intervjuus.

Eesti meessuusatajate esitusega jääb Rehemaa rahule. Tema sõnul on Marko Kilbi saavutatud 20. koht klassikasprindis tulemus, mille üle võiks heameelt tunda. «See rõõmust kargama ei pane, aga peame sellega täna rahul olema. Ta tegi oma võimetekohase sõidu. Muidugi tahame alati rohkem. Eks salamisi ootasime poolfinaali, aga 20. koht MMil pole häbiasi. Sprint on selline ala, kus on teinekord ka natukene õnne vaja. Küll need paremad kohad ka tulevad,» lausus Rehemaa.