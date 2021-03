Spordi lühiuudised

Rooba jätkab JYPis ka järgmisel hooajal

Eesti jäähokikoondise ründaja Robert Rooba otsustas pikendada koostööd senise leivaisa Jyväskylä JYPiga ka järgmiseks hooajaks. 27-aastasel Roobal on käsil karjääri parim hooaeg ning ta on 19 tabamusega klubi parim väravakütt. Soome liiga skoorikuningate edetabelis hoiab ta Sebastian Wännströmi (25) järel teist kohta. «Rooba lepinguga saime järgmiseks hooajaks paika ühe väga olulise nurgakivi,» sõnas meeskonna spordidirektor Mikko Viitanen. «Järjekindla töö tulemusena on Robert muutunud noorest hokitalendist liiga üheks paremaks ründajaks. Oma suhtumisega on ta peale kasvavale põlvkonnale suur eeskuju.»