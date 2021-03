Wilson kinnitas M-Spordi koosseisu järgmiseks WRC-etapiks

22.-25. aprillini toimuval rallil roolivad Wilsoni kinnitusel M-Spordi neljarattalisi põrgulisi Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux. Neist esimese pere on tiimi üks suuremaid sponsoreid ning inglane sõidab tänavu kaasa täishooaja.

Kui Greensmith on WRC-autoga osalenud 11 MM-etapil, siis Fourmaux debüteerib kõige võimsamas klassis just Horvaatias. Eelmisel nädalal anti teada, et prantslase karjäärile paneb õla alla ka kuulus joogitootja Red Bull.