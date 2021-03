Portaal: ka teine kaardilugeja jäi Arctic Rallylt eemale valepositiivse koroonatesti tõttu

Esimest korda WRC-autoga võistelnud Solbergi paarimees on Aaron Johnston, kes kirjutas eelmisel nädalal oma Facebooki lehel: «Enne lahkumist tegin kodus koroonatesti, mis oli negatiivne. Jõudsin pühapäeval (üle-eelmisel nädalal – toim.) Soome, kus tegin kohustusliku koroonatesti ning see oli positiivne. Samas ei andnud labor mulle ühtegi tõendit, sain vaid ühe telefonikõne. Tegin seejärel uue testi ja see oli negatiivne. Ootan praegu kolmanda testi tulemust,» teatas ta.