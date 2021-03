Pussitamises süüdistatava Hollandi jalgpallikoondislase juhtum võttis uue pöörde

13. detsembril Promes vahistati. Algul teatas tema esimene advokaat, et jalgpallur oli pussitamise ajal üldse peolt lahkunud, hiljem ütles vutimehe teine advokaat, et Promes oli küll sel ajal peol, kuid osa pealtnägijate kinnitusel polnud ta pussitaja. Eelmisel nädalal küsitles politsei mitut tunnistajat, ütlusi andis ka Hollandi eest seitse väravat löönud edurivimees Promes ise, kes on tänaseks vahi alt pääsenud.