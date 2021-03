Therese Johaug on Iraani naistele eeskujuks: ta inspireerib meid

«Ta on uskumatult tugev. See on imeline, et naissportlane on oma maal saavutanud sellise staatuse,» vahendas Dagbladet Bacheri. «Ta inspireerib meid, Iraani naisi.»

Sõna anti ka teisele Iraani naissuusatajale Zahra Saveshemshakile. «Oleme parematest kaugel, kuid on suurepärane, et saame üldse osaleda. See on suurepärane, et saame näha, kui head on tippsportlased nagu Johaug.» Norralanna kostis ise: «Tore on kuulda, et olen neile eeskujuks.»