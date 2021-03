Tänak ületas Arctic Rally võiduga omapärase tähise

Näiteks oli Arctic Rally 11 erinev võidukihutamine, kus meie mees on triumfeerinud. Selles arvestuses tõusis saarlane samale pulgale varalahkunud maailmameistri Colin McRae, neljakordse maailmameistri Juha Kankkuneni ja teisegi soomlase Mikko Hirvoneniga.

Enamat on MM-sarja ajaloos suutnud ainult viis sõitjat: Jari-Matti Latvala (12), Marcus Gröönholm (12), Carlos Sainz (13), Sebastien Ogier (18) ja Sebastien Loeb (23).

Ent sellega Tänaku saavutused Lapimaal ei piirdunud. Saarlane oli Põhja-Soomes nii domineeriv, et ta juhtis võidukihutamisest algusest lõpuni. Üllataval kombel oli tegemist esimese korraga, kui 2019. aasta maailmameister sellega hakkama sai, kuid nüüdsest kuulub ta nende 27 rallimehe hulka, kes mõnel MM-rallil säärast ülevõimu näidanud.

Enne meie meest sai viimati sellega hakkama Elfyn Evans (Toyota), kes juhtis algusest lõpuni 2020. aasta Rootsi rallit. Praeguse põlvkonna autodega (alates 2017 – toim) on sama suutnud ka Ogier, kes domineeris 2018. aastal Monte Carlos ja Korsikal.

Selle statistikanurga kuningas on mõistagi üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb, kes on esimesest katsest alates liidripositsiooni loovutamata võidusuunas kihutanud kokku 19 MM-rallil.

Ent topshopilikult, see pole veel kõik. Arctic Rallly võiduga kirjutas Tänak oma rallikarjääri veel ühe uue peatüki. Nimelt on ta karjääri jooksul teeninud nüüd neljakohalise arvu MM-punkte.

2009. aastal MM-sarjas debüteerinud saarlane tegi selles arvestuses otsa lahti kaks aastat toimunud Mehhiko osavõistlusel ning on praeguseks kogunud 1002 punkti.

Siinkohal on siiski paslik märkida, kaasaegne WRC-punktisüsteem on kasutusel 2010. aastast ning enne seda teenisid sõitjad tunduvalt vähem punkte. Kui praegu jagatakse võitjale heldelt 25 silma ning punktikatselt on võimalik ka veel lisa teenida, siis varasemalt teenis võitja kõigest 10 punkti.