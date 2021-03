Dopingusuusataja järgi nime saanud sportlane patustajatest: nad on idioodid, kes peaksid olema vangis

Soomlane võitis 1999. aasta tiitlivõistlustel neli medalit, millest kolm olid kuldsed. Pjedestaali kõrgeimale astmele tõusis ta nii 10 km klassika, 30 km vabatehnika kui ka 50 km klassikasõidus.

Myllylä etteaste oli koguni nii võimas, et tema järgi sai nime ka Ramsau MMi aegu ilmavalgust näinud austerlane Mika Vermeulen. «Minu vanemad olid mõlemad suured suusafännid ja nii valisidki nad mulle nimeks Mika,» selgitas ta Iltalehtile.

Ent miks see on oluline? Sest praeguseks 22-aastasest Vermeulenist on samamoodi sirgunud suusataja. Ja mitte ainult, ta kuulub Austria koondisesse ning on võistlustules ka Oberstdorfi MMil, kust suusatajal on praeguseks ette näidata näiteks klassikasprindi 64. koht.

Iltalehti tegi noormehega juttu mõistagi tema nime eripära tõttu. Intervjuu käigus puudutati põgusalt ka dopinguteemat, kuna olid kaks aastat tagasi Seefeldis vahele jäänud Max Hauke ja Dominik Baldauf ju Vermeuleni koondisekaaslased.

«Max elas sarnaselt minuga Ramsaus, seega treenisin sageli temaga koos. Ta oli mulle omamoodi eeskuju,» sõnas Vermeulen alustuseks. «Rääkisime omavahel päris palju Austria dopingu ajaloost ning olime üksmeelel, et puhtalt on võimalik ka tippu jõuda.»

Ta mäletab, kuidas Hauke ise ütles kunagi, et kõik dopingukasutajad on idioodid. «Lõpuks selgus, et ta oli ise hoopis reetur ja petis. Olin ta peale väga pahane ja pettunud, sest ta tegi mulle haiget,» sõnab ta ning läheb veel kraadi võrra kangemaks.