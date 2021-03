Et maailm on endiselt koroonapandeemia halastamatus haardes, otsustas Rootsi Suusaliit, et Dahlqvist ei tohi oma armastatut MMi lõpuni musitada.

«Armastust on raske peatada isegi pandeemia ajal,» vahendas Rootsi suusakoondise spordidirektori Anders Byströmi sõnu Aftonbladet. «Ütlesime alguses, et nad võivad hotellist väljaspool kohtuda, kuid on soovitatav, et nad poleks väga lähestikku.

Nad on mõlemad terved, kuid nüüd oleme rääkinud, et me ei taha seda enam näha,» viitas ta fotodel nähtule. «Saame aru, et nad tahavad kohtuda. Kuid sellest hoolimata peaksid nad üritama seda vältida.»