Tartu teenis poolfinaali avamängus oodatud võidu

Pärnu peatreeneri Avo Keele hinnangul oli Tartu parem meeskond, kuid kolme võiduni peetav poolfinaalseeria ei ole kindlasti veel läbi. «Eks ta individuaalse meisterlikkuse ja kvaliteedi vahe oli. Paar õnnestumist meile juurde ja Tartult need punktid maha – siis olekski võrdne olnud,» lausus ta.

«Eks meil tekib (seerias) ikka variant. Lahtiste pallide mängimise kvaliteeti tuleb tõsta. Meil tekivad nende pallidega ebatäpsused. Meil pole kahese-kolmese bloki lööjaid. Sellised me individuaalselt oleme,» lausus Keel.

Tartu sidemängija Kert Toobali sõnul on põhjust oodata, et seeria teises kohtumises mängib Pärnu juba paremini. «See oli esimene mäng. Pärnus on mõlemal meeskonnal juurde panna. Meie peame tegema oma asja ja olema kannatlikud. Midagi lihtsalt kindlasti ei tule,» lausus ta.

Küsimusele, mida Tartu juurde saab panna, vastas ta: «Servijoone taga on meil võimeid rohkem. Tahaks näha mõtlemist. Teine asi on lihtsad pallid, nendega on meil probleeme. Proovime neid paremini mängida.»

Seeria teine kohtumine peetakse 8. märtsil Pärnus.

Kert Toobali intervjuu:

Avo Keele intervjuu:

Enne mängu:

Bigbank ja Pärnu kohtusid viimases vaheringi kohtumises pühapäeval ja Tartu võttis 3:1 võidu.

Vaheringist parima asetusega väljunud Bigbanki peatreener Alar Rikberg usub eelnevatele mängudele toetudes, et seeria tuleb raske. «Meie täitsime vahegrupis oma eesmärgi ära ja saime koduväljaku eelise, peab rahul olema. Kuigi see viimane mäng polnud kõige suurem õnnestumine,» sõnas juhendaja.

«Poolfinaalis on selge eesmärk see võita ja edasine on juba boonus. Aga lihtne meil Pärnuga olema ei saa, tõsised mängud oleme nendega mänginud 3:2. Ja ma ei oota, et poolfinaalseeria peaks lihtne tulema. Ses osas saab nii meil kui Pärnul raske olema, et kummalgi pole pikka pinki ja mängugraafik on väga tihe,» lisas Rikberg.

Pärnu peatreener Avo Keel: «Oleme Tartuga ses mõttes sarnases seisus, et kummalgi väga palju vangerdusruumi pole,» nõustub Keel Rikbergi arvamusega. «Omavahelised mängud nendega oleme kuidagi suutnud pusida viis geimi ja nüüd neli geimi, teistega pole nii võrdne see seis olnud.» Meeskonna viimane täiendus, venelane Aleksandr Popleteev pole Keele sõnul tiitlite otsustaja.

«Ta annab mulle võimaluse taktikaliseks vahetuseks ja servima saab teda panna. Aga mingi pallivõlur ta pole. Samas mingi kindluse annab see ikka, et ei tekiks olukorda nagu eelmisel aastal, kus Martti (sidemängija Martti Keel) pidi nurgas mängima. Ka trennis saan nüüd koormusi paremini jaotada, kui üks nurk juures on,» lisas Keel.