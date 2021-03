Suusahüpete tänavuse hooaja valitseja andis MMil positiivse koroonaproovi

24-aastase suusahüppaja positiivse proovi tegi avalikuks Norra suusaliit. Ühtlasi tähendab see teade, et Granerudi jaoks on tänavused tiitlivõistlused lõppenud.

Kuigi normaalmäel jäi norralane esimesena pjedestaalilt välja, siis päris tühjade pihkudega ta MMil ei jäänud: segapaaristeatevõistlusel sai ta Norra koondise koosseisus kaela hõbedase autasu.

«Ma olen väga kurb,» sõnas norralane kodumaa rahvusringhäälingule, kuid lisas, et tunneb ennast kergete sümptomite juurest täiesti okeilt.

Granerud andis esimese positiivse koroonaproovi juba eile. Sellele järgnes kohe ka kontrolltest, mille täna hommikul laekunud tulemus koroonanakkust kinnitas.

Veidi pärast uudise avalikustamist alaliidu poolt tegi Granerud ka ühismeediasse pöördumise: «Elu käibki tõusude ja mõõnadega: minu jaoks on tänavune hooaeg olnud unistuste täitumine. Ma tunnen ennast veidi imelikult, kuid suures plaanis siiski hästi. Minu jaoks näitab see väga hästi seda, kui oluline on praegusel ajal olla ettevaatlik.

Omast arust olen teinud kõik endast oleneva, et viirust vältida, kuid sain selle siiski. Mõistagi tähendab uudis, et MM on minu jaoks läbi. Sellest on kahju, kuid elu on vahel selline. Nüüd on kõige tähtsam jalad tagasi alla saada ja tugevamana tagasi tulla.»

«See on mõistagi valus löök,» lisas suusahüppaja isa Svein Granerud pärast pojaga rääkimist NRK-le. «Aga oleme õnnelikud selle üle, et tal on selja taga täiesti fantastiline hooaeg. Oleme terve talve unistanud MK-sarja võidust ja kõik märgid viitavadki sellele, et selle me ka teenime.»

Granerudil on MK-sarjas koos 1544 punkti, tema lähimad jälitajad on sakslane Markus Eisenbichler (1018) ja poolakas Kamil Stoch (944).